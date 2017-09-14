ABD'de Tüfe Beklentinin Üstünde

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 1,9 artarak beklentinin üstünde geldi.

ABD'de Tüfe Beklentinin Üstünde

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 1,9 artarak beklentinin üstünde geldi.

Kaynak: Dunya.com