ABD'de Tüfe Beklentinin Üstünde

NEW ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 1,9 artarak beklentinin üstünde geldi.





ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti ağustosta önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. TÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,3 artış yönündeydi.





Ülkede yıllık TÜFE de ağustos itibarıyla yüzde 1,9 olurken, yüzde 1,8 seviyesindeki beklentinin üzerinde geldi.



Rapora göre, değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 1,7 arttı. Çekirdek TÜFE'ye ilişkin beklentiler, aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 1,6 artış olması yönündeydi.