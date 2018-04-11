ABD'de Tüfe Aylık Bazda Düştü, Yıllık Bazda Yükseldi

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,1 azalarak son 10 ayın ilk düşüşünü kaydetmesine karşın yıllık bazda yüzde 2,4'e çıkarak son bir yılın en yüksek seviyesini gördü.



ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, TÜFE, martta aylık bazda benzin fiyatlarında gerilemeye paralel olarak yüzde 0,1 geriledi. Son 10 ayın ilk düşüşünü kaydeden TÜFE'nin sabit kalması bekleniyordu.



Manşet enflasyon olarak da adlandırılan veri, yıllık bazda ise yüzde 2,2'den yüzde 2,4'e çıkarak son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasaların yıllık TÜFE beklentisi yüzde 2,3 seviyesindeydi.



Öte yandan, ayrıca değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, martta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,1 artarak beklentiyi karşıladı. Önceki ay yüzde 1,8 düzeyinde açıklanan yıllık çekirdek TÜFE, 0,3 puanlık artışla birlikte son 13 ayın en yüksek seviyesini gördü.



Ekonomistler, TÜFE'nin martta benzin fiyatları nedeniyle hafif düşmesine rağmen yıllık ve çekirdek enflasyon verilerinin kademeli artışa işaret ettiğini vurgulayarak, bunun ABD Merkez Bankası'nın kademeli faiz artırımlarına devam etmesine olanak tanıyacağını belirtiyor.