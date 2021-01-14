ABD'de Trump yönetimi orduya 2,5 trilyon dolar harcadı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray basın ofisinden yayınlanan açıklamasında, yönetiminin orduya 2,5 trilyon dolar harcadığını belirtti.

ABD'de Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray basın ofisinden yayınlanan açıklamasında, yönetiminin Afganistan'da, Irak'ta ve Suriye'de asker sayılarını en aza indiren yönetim olduğunu ifade etti. Öte yandan Trump, orduya yapılan harcamaların ise 2,5 trilyon dolar olduğunu açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı