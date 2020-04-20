ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında "test kapasitesi" krizi
Dünya genelinde Covid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de federal yönetim ile eyalet yönetimleri arasında "testlerin sorumluluğunun kimde" olduğu tartışması yaşanıyor.
20.04.2020 22:37 | Son Güncelleme: 20.04.2020 22:37
Dünya genelinde Covid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de federal yönetim ile eyalet yönetimleri arasında "testlerin sorumluluğunun kimde" olduğu tartışması yaşanıyor.
Kaynak: Dunya.com