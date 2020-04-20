ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında "test kapasitesi" krizi
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güney Kore, Twitter, Güncel

ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında "test kapasitesi" krizi

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de federal yönetim ile eyalet yönetimleri arasında "testlerin sorumluluğunun kimde" olduğu tartışması yaşanıyor.

20.04.2020 21:22 | Son Güncelleme: 20.04.2020 21:22
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de federal yönetim ile eyalet yönetimleri arasında "testlerin sorumluluğunun kimde" olduğu tartışması yaşanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Kovid-19 testleri ve solunum cihazları noktasında bir taraftan eyalet valilerine yüklenirken bir taraftan da eyaletlere destek vereceklerini açıkladı.

Geçen ay, Demokrat valilerin sürekli solunum cihazlarının azlığından yakındığını belirten Trump, solunum cihazı temininin eyaletlerin sorumlululuğunda olmasına rağmen federal hükümetin ihtiyaç duyulan yerlere bu cihazları ulaştırdığını kaydetti.

Trump, "Şimdi de bu Demokrat valiler 'test, test, test' diyor ve yine çok tehlikeli bir siyasi oyun oynuyorlar. Testleri federal hükümet değil, eyaletler yapmalı ama biz yine de valilerle çalışacağız ve testlerin yapılmasını sağlayacağız. Çok karmaşık olan binlerce solunum cihazının üretimi ile kıyaslandığında, test üretimi çok basit kalıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Vali Güney Kore'den 500 bin test kiti aldı

Öte yandan Cumhuriyetçi Vali Larry Hogan yönetimindeki Maryland eyaletinin, Güney Kore'den 500 bin test kiti aldığı bildirildi.

Hogan'ın Sözcüsü Mike Ricci, Twitter'dan, haftalar süren diplomatik çabalar sonucu Güney Kore'den 500 bin test kiti aldıklarını duyurdu.

Aynı zamanda Ulusal Valiler Birliği Başkanı da olan Hogan, CNN televizyonuna verdiği demeçte, "Ortada yeterli sayıda test olduğunu ve valilerin bu testleri uygulaması gerektiğini söylemek doğru olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump ve eyalet valileri arasında "test" krizi

ABD'de ekonominin yeniden faaliyete geçmesi ve salgınla mücadelede alınan önlemlerinin kaldırılması için eyaletlerin yeterli test kapasitesine ulaşması gerekiyor.

Salgının ABD'deki merkez üssü olan New York'un Valisi Andrew Cuomo başta olmak üzere eyalet valileri ise ellerindeki ekipman yetersizliğine işaret ederek, Trump'a federal yardım çağrısında bulunuyor.

Trump ise krizin başından beri, eyalet stoklarının valilerin sorumluluğunda olduğunu savunarak, eyalet yönetimlerini suçluyor.

ABD'nin birçok eyaletinde ise salgınla mücadele tedbirlerinin kaldırılması için gösteriler düzenleniyor. Trump da bazı eyaletlerin aldığı önlemlerin "aşırı sıkı" olduğunu belirterek, göstericilere destek veriyor.

Kaynak: AA

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