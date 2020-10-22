ABD'de Trump ve Biden'ın canlı yayın tartışması öncesi Kovid-19 testleri "negatif"
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ABD'de Trump ve Biden'ın canlı yayın tartışması öncesi Kovid-19 testleri "negatif"

22.10.2020 22:39 | Son Güncelleme: 22.10.2020 22:42
ABD'de Trump ve Biden'ın canlı yayın tartışması öncesi Kovid-19 testleri

ABD'de bu akşam canlı yayın tartışmasında karşı karşıya gelecek başkan adayları Cumhuriyetçi Donald Trump ve Demokrat Joe Biden'ın yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin "negatif" çıktığı duyuruldu.

ABD'de bu akşam canlı yayın tartışmasında karşı karşıya gelecek başkan adayları Cumhuriyetçi Donald Trump ve Demokrat Joe Biden'ın yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin "negatif" çıktığı duyuruldu.

29 Eylül'deki ilk canlı yayın tartışmasından kısa süre sonra Trump'ın Kovid-19'a yakalanmasının ardından, bu akşamki tartışma için her iki aday da test yaptırdı.

Biden kampanyasından yapılan açıklamada, Biden'ın testinin "negatif" çıktığı duyuruldu.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows da Trump'ın uçağı tartışmanın yapılacağı Tennessee eyaletine indikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yolda Trump'a test yaptırdık ve sonuç negatif." dedi.

ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimlerine 12 gün kala Trump ve Biden, NBC sunucusu Kristen Welker'ın moderatörlüğünde yerel saatle 21.00'de (TSİ 04.00) Tennessee eyaletinin Nashville kentindeki Belmont Üniversitesinde karşı karşıya gelecek.

Başkanlık Münazaraları Komisyonunun (CPD) yaptığı açıklamaya göre, tartışma Kovid-19 ile mücadele, aile, ırkçılık, iklim değişikliği, ulusal güvenlik ve liderlik olmak üzere toplam 6 konu başlığında yapılacak.

Toplamda 90 dakika sürecek tartışmada, her konu başlığı için 15'er dakika ayrılacak ve her konu başlığının başında adaylara 2'şer dakikalık açılış konuşması süresi tanınacak.

Tartışma, reklamsız olarak yayımlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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