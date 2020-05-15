ABD'de Trump ölürse senaryosu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de Trump ölürse senaryosu

ABD'de Başkan Donald Trump'ın korona virüse yakalanarak ölmesi halinde yerine geçebilecek isim tartışma konusu oldu.

ABD'de Trump ölürse senaryosu
15.05.2020 11:20 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:20

ABD'de Başkan Donald Trump'ın korona virüse yakalanarak ölmesi halinde yerine geçebilecek isim tartışma konusu oldu.

ABD'de Başkan Donald Trump ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ölüm senaryosu, ABD Kongre ve Temsilciler Meclisi Üyeleri, Hukukçular ve ülke siyasetine yön verenler arasında büyük tartışmalara neden oldu. Başkan Yardımcısı Mike Pence'in sözcüsü Katie Miller, Trump'ın kızı İvanka Trump'ın özel asistanının virüs testlerinin pozitif çıkması sonrasında, Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü üyeleri, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Başkanı Stephen Hahn, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield ile Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci kendilerini karantinaya almaları ülkede tartışmaları beraberinde getirdi. Uzmanlar ise Trump ve Pence'in korona virüs nedeniyle ölmeleri halinde ülkeyi kimin yöneteceği konusuna bir planın olmadığını belirtiyor.

Hukukçular, Trump ve Pence'in korona virüs salgında ölmeleri halinde bir kabus senaryosu ve büyük bir anayasal kriz yaşanabileceği konusunda uyarılar yaparken 1886 ve 1947'de yapılan anayasa değişikliğinde ikisinin birden ölmeleri durumunda açık bir yasanın bulunmadığını belirtiyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ise başkanlık koltuğuna oturmasının yasalarda belirtilmediği aktarılıyor.

BAZI HUKUKÇULAR, POMPEO'NUN TERCİH EDİLEBİLECEĞİ GÖRÜŞÜNDE

Bazı hukukçular ise ülkedeki, nihai bir karar verilinceye kadar ve hatta belki de sonrasında büyük protestolara ve genel kaosa yol açacak siyasi kutuplaşma göz önüne alındığında mahkemeler, hukuki bir mesele yerine siyasi bir karar verdikleri takdirde, başkanın partisinin bir üyesi olduğu ve yürütme kolunda görev aldığı için Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun tercih edilebileceği görüşünde.

"TRUMP VE PENCE'İN SAĞLIK DURUMLARI ÇOK İYİ"

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'daki son iki korona virüs vakası göz önüne alındığında, idarenin bu konu üzerinde tartışmayacağını, Trump'ın ve Pence'in son derece sağlıklı olduğunu belirterek "Amerikan halkı ve siz muhabirlerin bunu kutlaması gereken bir durum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pence'in Sözcüsü Katie Miller'da Covid-19 çıkmasının ardından kendisini karantinaya alan Pence ile yüz yüze görüşmediklerini ve Pence'i özlediğini açıklamıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti Haber
17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Haber
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak Haber
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! Haber
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında!
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır Haber
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
35 kişinin üfürükçüden virüs kaptığı iddiası Türkiye'yi karıştırdı ancak gerçek çok başka çıktı
35 kişinin üfürükçüden virüs kaptığı iddiası Türkiye'yi karıştırdı ancak gerçek çok başka çıktı
İnternet üzerinden sipariş veren vatandaşlara cep telefonu yerine tuz gönderen 3 kişi tutuklandı
İnternet üzerinden sipariş veren vatandaşlara cep telefonu yerine tuz gönderen 3 kişi tutuklandı
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği...
19 kişinin hayatını kaybettiği Ordu'da uyarılar devam ederken, Çatalpınar ilçesinde hiç pozitif vaka çıkmadı
19 kişinin hayatını kaybettiği Ordu'da uyarılar devam ederken, Çatalpınar ilçesinde hiç pozitif vaka çıkmadı
Sokakta top oynayan gençler, polisin gelmesiyle koşarak evlerine kaçtı
Sokakta top oynayan gençler, polisin gelmesiyle koşarak evlerine kaçtı
Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi
Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi
Seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil, markete girdi! Kaza anı kamerada
Seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil, markete girdi! Kaza anı kamerada
Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum
Alman kaleci Loris Karius, saç ektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı
Alman kaleci Loris Karius, saç ektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona...
Erdoğan, acılı annenin çağrısı sonrası talimat verdi, Hollanda'da tedavisine son verilen hasta Türkiye'ye getirildi
Erdoğan, acılı annenin çağrısı sonrası talimat verdi, Hollanda'da tedavisine son verilen hasta Türkiye'ye...
Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım
Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım
Veresiye borçlarını ödeyen hayırsever, marketin camına pankart astırdı
Veresiye borçlarını ödeyen hayırsever, marketin camına pankart astırdı
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
İstanbul'da taksi şoförü, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi
İstanbul'da taksi şoförü, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
17 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
17 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Japon kız, Pir Sultan Abdal türküsü söyledi
Japon kız, Pir Sultan Abdal türküsü söyledi
İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu
İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Berat Albayrak Fahrettin Koca Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Serdar Ortaç Yılmaz Erdoğan
Spor Bülent Uygun Ergin Ataman Sergen Yalçın Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Karar Futbol Beşiktaş
Şu an buradasınız: ABD'de Trump ölürse senaryosu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 12:38:18. #1.14#
title