ABD'de Trump karşıtı binlerce kadın yürüdü
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ABD'de Trump karşıtı binlerce kadın yürüdü

ABD'nin çeşitli kentlerinde bir araya gelen Başkan Donald Trump karşıtı binlerce kadın, Trump'ın politikalarına yönelik eleştirilerini düzenledikleri eylemlerde dile getirdi.

19.01.2020 05:16 | Son Güncelleme: 19.01.2020 05:16
ABD'de Trump karşıtı binlerce kadın yürüdü

ABD'nin çeşitli kentlerinde bir araya gelen Başkan karşıtı binlerce kadın, Trump'ın politikalarına yönelik eleştirilerini düzenledikleri eylemlerde dile getirdi.

Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu 2017 yılından itibaren düzenli olarak yapılan "Kadınlar Yürüyüşü"nün 4'üncüsü çeşitli kentlerde gerçekleştirildi.

Başkent Washington'daki gösterilere katılım birkaç binle sınırlı kalırken, New York'taki gösterilere daha az kişi katıldı.

Oldukça soğuk bir havada düzenlenen gösterilerde taşıdıkları pankartlar ve attıkları sloganlarla Trump'a mesaj gönderen kadınlar, Trump'ın başta göçmenlik ve kadın-erkek eşitliği olmak üzere çeşitli politikalarını eleştirdi.

Kongre binası ile arasında kalan Freedom Plaza'da toplanan göstericiler buradan Beyaz Saray'a kadar yürüdü. Beyaz Saray'ın önünde de eylemlerine devam eden kadınlar daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

Trump'ın koltuğa oturduğu 20 Ocak 2017 tarihinde ilk Kadınlar Yürüyüşünü düzenleyen kadın örgütleri, bu eylemlerini daha sonra düzenli hale getirmişti.

Kaynak: AA
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