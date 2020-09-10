ABD'de "Trump'ın, salgının başında Kovid-19'u olduğundan önemsiz gösterdiği" tartışması sürüyor ABD Başkanı Donald Trump, gazeteci Bob Woodward'ın kitabındaki "Trump yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) önemsiz gibi gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, gazeteci Bob Woodward'ın kitabındaki "Trump yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) önemsiz gibi gösterdi." ifadelerine ilişkin, "Woodward'ın elinde aylardır benim söylediklerim vardı. Bunların o kadar kötü ya da tehlikeli olduğunu düşünseydi, insanların hayatını kurtarmak için bu sözlerimi bir an önce haberleştirmez miydi?" açıklamasında bulundu.

Woodward'ın gelecek hafta piyasaya çıkması beklenen "Öfke (Rage)" isimli kitabında, Trump ile 19 Mart'ta yaptığı bir röportajda, Başkanın Kovid-19 salgının etkilerinin farkında olduğu ancak buna rağmen halka virüsü önemsiz gibi göstermeye çalıştığını kabul ettiğini yazmasının ardından Washington'da tartışmalar yeniden Trump'ın virüs politikasına odaklandı.

Trump, sabah saatlerinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Woodward'ın elinde aylardır benim söylediklerim vardı. Bunların o kadar kötü ya da tehlikeli olduğunu düşünseydi, insanların hayatını kurtarmak için bu sözlerimi bir an önce haberleştirmez miydi? Bunu yapma zorunluluğu yok muydu? Hayır, çünkü Woodward benim yanıtlarımın iyi ve uygun yanıtlar olduğunu biliyordu. Sakin olun, panik yok." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Demokratların Başkan Adayı Joe Biden ise söz konusu röportajın ortaya çıkmasının ardından CNN'de yaptığı açıklamada, Trump'a sert çıktı.

Trump'ın "virüs, mevsimsel gripten daha kötü değil" açıklamaları yaptığı dönemde, perde arkasında Woodward'a virüs endişelerini anlatmasını "mide bulandırıcı" olarak nitelendirerek, "Trump bunu piyasaların düşmemesi için yaptı, böylece zengin arkadaşları zarara uğramayacaktı." dedi.

Biden, Trump'ın virüsün tehlikelerini bilmesine rağmen hiçbir şey yapmadığını savunarak, "Bu yaptığı neredeyse suç sayılacak bir eylem." görüşünü paylaştı.

Woodward'ın kitabı

Washington Post gazetesi, dün, Woodward'ın 15 Eylül'de piyasaya çıkacak kitabından bazı bölümleri yayımlamış ve Trump'ın mart ayındaki röportajında sarf ettiği sözler ülke gündemine oturmuştu.

Trump'ın söz konusu röportajındaki, "Virüsü önemsiz gibi göstermek istiyoruz, panik yaratmak istemiyorum." sözleri dikkati çekmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, habere ilişkin yaptığı açıklamada, "Başkan Trump asla virüsü önemsiz gibi göstermedi." sözleriyle iddiaları reddetmişti.

Öte yandan Trump, McEnany'den birkaç saat sonra yaptığı açıklamada, "Paniği azaltmak için belki de bunu yapmış olabiliriz. Ben bu ülkenin tribün lideriyim. Ülkemi çok seviyorum. Halkın ürkmesini ya da panik yaratmayı sevmiyorum. Tabii ki bu ülkeyi ya da dünyayı bir çılgınlığa götürmeyeceğim. Biz millet olarak güven ve güç göstermek istiyoruz. Benim yaptığım bu." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA