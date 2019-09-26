ABD'de Trump'ın azil süreci: İstihbarat şefi Kongre'de ifade verecek

26.09.2019 15:00

Amerika Birleşik Devletleri'nde ulusal istihbarat direktörlüğünü vekaleten yürüten Joseph Maguire, Başkan Donald Trump hakkında azil sürecinin başlatılmasına neden olan ihbar dilekçesinin ele alınması sırasında Beyaz Saray yöentiminin tutumuyla ilgili Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinin sorularına cevap verecek.



Bu görevi iki aydan daha kısa bir süredir yürüten Maguire kanunen Kongre üyeleri ile paylaşması gereken dilekçenin içeriğini vermeyi neden reddettiği ile ilgili ifade verecek. Euronews.com'da Görüntüle