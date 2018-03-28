ABD'de Trump'ı Hedef Alan Davaya Kısmi İzin

ABD'de federal bir yargıcın, ABD Başkanı Donald Trump'ın "yabancı ülkelerden hediye aldığı" iddiasıyla başlatılan dava sürecinin kısmen devam etmesine izin verdiği bildirildi.

Kararı veren Maryland eyaleti yargıcı Peter Messitte, söz konusu davayla ilgili olarak, ilgili savcıların sadece başkent Washington'daki Trump Uluslararası Oteli'ne odaklanması gerektiğini, Trump'ın Florida'daki yerleşkesini ve diğer varlıklarını ise dava dışında bıraktığını belirtti.

Trump Uluslararası Oteli'ni hedef aldı

Kararında doğrudan "Trump'ın yabancı ülkelerden hediye almak yoluyla ek gelir sağladığı" iddiasına hiç değinmeyen yargıç, sadece Trump Uluslararası Oteli ile ilgili iddiaların davaya konu edileceğine işaret etti.

Messitte, kararında, ABD'ye gelen yabancı heyet ve temsilcilerin özellikle Trump'a olumlu mesaj vermek için Trump Uluslararası Oteli'nde kalmayı tercih ettiği, bunun da bölgedeki benzer işletmeleri haksız rekabet yoluyla zora düşürdüğü iddiasına işaret etti.

Peter Messitte, Trump'ın ABD Başkanı olmasından ve yabancı heyetlerin oteli bir "bağlantı" olarak görmesinden dolayı ortaya çıkan gelir farkının davaya konu edileceğini kaydetti.

Maryland ve Washington DC savcılarının haziran ayında yaptıkları dava başvurusunda, Trump Uluslararası Oteli'nin bölgedeki diğer otel ve işletmeleri haksız rekabet yoluyla zora düşürdüğü, otelin özel vergi indirimleri aldığı ve toplamda Donald Trump'ın yabancılardan gelir sağladığı iddia edilmişti.

New York'taki dava reddedilmişti

Aralık ayında benzer şikayetlerle New York'ta açılmak istenen dava, federal yargı tarafından reddedilmişti.

ABD Anayasası'nda, ABD başkanlarının görevde oldukları süre içinde "yabancı bir devletten hediye, kazanç, makam ve unvan anlamına gelebilecek herhangi bir şeyi kabul edemeyecekleri"ne ilişkin bir yasa (Emoluments Clause) bulunuyor.

ABD'de bir grup avukat, başkan olduğu günden bu yana Trump'ın birçok yatırımı üzerinden yabancı unsurlardan gelir sağlamaya devam ettiğini ve bunun anayasayı ihlal anlamına geldiğini savunuyor.