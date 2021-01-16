ABD'de Trump döneminin 13. idamı gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

ABD'de Trump döneminin 13. idamı gerçekleştirildi

16.01.2021 19:15 | Son Güncelleme: 16.01.2021 19:18
ABD'de Trump döneminin 13. idamı gerçekleştirildi

ABD'de Donald Trump yönetiminin idam cezası infazlarına geçen yıl temmuzda yeniden başlamasının ardından bu sabaha karşı 13. idam gerçekleştirildi.

ABD'de Donald Trump yönetiminin idam cezası infazlarına geçen yıl temmuzda yeniden başlamasının ardından bu sabaha karşı 13. idam gerçekleştirildi.

Amerikan medyasına yansıyan habere göre, 48 yaşındaki Dustin Higgs, Indiana eyaletindeki federal cezaevinde zehirli iğne kullanılarak cumartesi sabaha karşı yerel saatle 01.23'te idam edildi.

1996 yılında Maryland eyaletinde 3 kadının öldürülmesi olayında azmettirici olduğu gerekçesiyle idam cezasına çarptırılan Higgs, idamından önceki son sözlerinde "masum olduğunu" savundu.

Böylece geçen yıl temmuz ayında yeniden federal idam cezası infazlarına geri dönen Trump yönetimi, yaklaşık 6 aylık süre içinde 13. idam cezası infazını uygulamış oldu.

13 Ocak'ta da 52 yaşındaki Lisa Montgomery adlı kadın aynı yöntemle idam edilmiş ve 68 yıldan sonra ilk kez federal bir kadın mahkum hakkındaki idam kararı infaz edilmişti.

ABD, 2003 yılında, idam cezası alan federal mahkumların infazını askıya almıştı.

20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayacak olan ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, federal mahkumların idam cezalarının uygulanmasına karşı olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kanye West Oğuzhan Koç Demet Akalın Jennifer Lopez
Spor Gökhan Gönül Sergen Yalçın Stjepan Tomas Tolga Ciğerci Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Konya Ankara Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de Trump döneminin 13. idamı gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 19:23:29. #1.14#
title