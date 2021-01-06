ABD'de Trump destekçilerinin gösterisi nedeniyle Kongre binası kapatıldı
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ABD'de Trump destekçilerinin gösterisi nedeniyle Kongre binası kapatıldı

06.01.2021 22:23 | Son Güncelleme: 06.01.2021 22:26
ABD'de Trump destekçilerinin gösterisi nedeniyle Kongre binası kapatıldı

ABD'nin başkenti Washington DC'de seçim sonuçlarının resmileştirileceği Kongre oturumunu protesto eden Trump destekçilerinin gösterileri nedeniyle Kongre binasına giriş çıkışlar kapatıldı.

ABD'nin başkenti Washington DC'de seçim sonuçlarının resmileştirileceği Kongre oturumunu protesto eden Trump destekçilerinin gösterileri nedeniyle Kongre binasına giriş çıkışlar kapatıldı.

ABD'nin başkenti Washington DC'de toplanan Trump destekçileri, Trump'ın Beyaz Saray yakınlarındaki Ellipse'de yaptığı konuşmanın ardından Kongre binasına yürüdü.

Protestocular, seçimlerin sonuçlarının resmileşmesine yönelik oturumun yapıldığı Kongre binası önünde zaman zaman karşıt gruplar ve polis ile karşı karşıya geldi ve arbede yaşandı.

Bir grup protestocunun barikatları yıkarak Kongre binasına girmek istemesinin ardından, polis binaya giriş ve çıkışları güvenlik nedeniyle kapattı.

Öte yandan Temsilciler Meclisi üyelerinin ofislerinin bulunduğu Cannon binası da kısa süreliğine tahliye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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