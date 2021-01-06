ABD'de Trump destekçileri polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi
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ABD'de Trump destekçileri polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi

06.01.2021 22:37 | Son Güncelleme: 06.01.2021 22:40
ABD'de Trump destekçileri polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi

ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi.

ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi.

Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu devam ederken Trump destekçileri de Kongre binasının dışında protesto düzenliyor.

Göstericilerden bir grubun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesi sonucu polisin biber gazıyla müdahalesine ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Mike Pence, güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldı

Öte yandan Arizona'daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi.

"Senato Başkanı" sıfatıyla söz konusu oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ise güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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