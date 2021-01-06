ABD'de Trump destekçileri ile polis arasında arbede
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ABD'de Trump destekçileri ile polis arasında arbede

06.01.2021 20:08 | Son Güncelleme: 06.01.2021 20:12
ABD'de Trump destekçileri ile polis arasında arbede

ABD'de Başkan Donald Trump'ın destekçileri ile polis arasında arbede çıktı.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın destekçileri ile polis arasında arbede çıktı. Göstericilerden 6'sının gözaltına alındığı belirtildi.

ABD'nin başkenti Washington DC'de seçim oylarının sayılmasına karşı çıkan Trump destekçilerinin düzenlediği protestoda, polis ile göstericiler arasında arbede çıktı. Freedom Plaza önünde toplanan yüzlerce gösterici, ABD Başkanı Donald Trump'a destek ve 'oyların çalındığına' ilişkin sloganlar attı. Yerel medya, göstericilerden 6'sının arbede sonrası polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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