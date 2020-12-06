- ABD'de Trump destekçileri ile Antifa destekçileri karşı karşıya geldi
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- ABD'de Trump destekçileri ile Antifa destekçileri karşı karşıya geldi

06.12.2020 18:14 | Son Güncelleme: 06.12.2020 19:02

- ABD'de Trump destekçileri ile Antifa destekçileri karşı karşıya geldi ABD'nin başkenti Washington DC'de Başkan Donald Trump destekçileri ile Antifa destekçileri karşı karşıya geldi.

- ABD'de Trump destekçileri ile Antifa destekçileri karşı karşıya geldi

WASHINGTON - ABD'nin başkenti Washington DC'de Başkan Donald Trump destekçileri ile Antifa destekçileri karşı karşıya geldi.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Eyalet Meclisi binası önünde Başkan Donald Trump destekçileri ile Antifa destekçileri karşı karşıya geldi. Trump destekçileri, ellerindeki bayraklar ile Antifa destekçilerine saldırdı. Çıkan olaylarda taraflar biber gazı kullanırken, tekme ve yumruklar havada uçuştu. Polis, havaya ateş eden biri kişiyi ise gözaltına aldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, "Tabanca ile karşı taraftaki kalabalığa en az bir el ateş ettiği görülen bir kişi gözaltına alındı" denildi.

Öte yandan Başkan Trump, George Floyd cinayetinin ardından başlayan şiddet olaylarının arkasında Antifa ve diğer radikal sol grupların olduğunu öne sürmüş, Antifa'yı terör örgütü ilan edeceklerini açıklamıştı.

- ABD'de Trump destekçileri ile Antifa destekçileri karşı karşıya geldi
- ABD'de Trump destekçileri ile Antifa destekçileri karşı karşıya geldi
- ABD'de Trump destekçileri ile Antifa destekçileri karşı karşıya geldi
- ABD'de Trump destekçileri ile Antifa destekçileri karşı karşıya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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