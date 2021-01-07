ABD'de Trump destekçileri, gazetecilerin ekipmanlarını kırdı

ABD'de Başkan Donald Trump'ın destekçileri, Kongre binasına zorla giriş yaptı. Kongre binasının çevresinde gazetecilere saldıran Trump destekçileri, basın mensuplarının ekipmanlarını kırdı

ABD'nin başkenti Washington'da Kongre binasına zorla giren Başkan Donald Trump destekçileri, binanın dışındaki gazetecilere de saldırdı. Basın mensuplarına ait ışık, kamera, mikrofon ve diğer yayın ekipmanlarını ele geçiren göstericiler, bir araya toplayarak yere attı ve kırdı. Öte yandan, göstericilerin, "Yalan haber" diye slogan attıkları ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı