ABD'de Trump'a destek en yüksek seviyede

Amerikan Washington Post gazetesi ve ABC News kanalının ortak anket çalışmasına göre ABD Başkanı Donald Trump'ın kamuoyundaki destek oranının başkanlığı boyunca en yüksek seviyeye çıktı.

ABD'de Trump'a destek en yüksek seviyede

Amerikan Washington Post gazetesi ve ABC News kanalının ortak anket çalışmasına göre ABD Başkanı Donald Trump'ın kamuoyundaki destek oranının başkanlığı boyunca en yüksek seviyeye çıktı

Kaynak: Dunya.com

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