ABD'de Trump'a destek en yüksek seviyede
Amerikan Washington Post gazetesi ve ABC News kanalının ortak anket çalışmasına göre ABD Başkanı Donald Trump'ın kamuoyundaki destek oranının başkanlığı boyunca en yüksek seviyeye çıktı.
Amerikan Washington Post gazetesi ve ABC News kanalının ortak anket çalışmasına göre ABD Başkanı Donald Trump'ın kamuoyundaki destek oranının başkanlığı boyunca en yüksek seviyeye çıktı
Kaynak: Dunya.com
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