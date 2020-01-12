ABD'de Trump'a 'askerleri Suudi Arabistan'a para karşılığı sattığı' suçlaması

12.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:52

ABD Temsilciler Meclisi'nin Michigan bağımsız üyesi Justin Amash, Başkan Trump'ı Amerikan askerlerini satmakla suçladı.



ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'te Laura Ingraham ile yaptığı röportaj sırasında Suudi Arabistan ile olan askeri ilişkilere değindi. Euronews.com'da Görüntüle