ABD'de Trump'a 'askerleri Suudi Arabistan'a para karşılığı sattığı' suçlaması
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ABD'de Trump'a 'askerleri Suudi Arabistan'a para karşılığı sattığı' suçlaması

ABD Temsilciler Meclisi’nin bağımsız üyesi Justin Amash, Başkan Trump'ı Suudi Arabistan'a ‘askeri destek satmakla’ suçladı.

12.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:52
ABD'de Trump'a 'askerleri Suudi Arabistan'a para karşılığı sattığı' suçlaması

ABD Temsilciler Meclisi'nin Michigan bağımsız üyesi Justin Amash, Başkan Trump'ı Amerikan askerlerini satmakla suçladı.


ABD Başkanı , Fox News'te Laura Ingraham ile yaptığı röportaj sırasında ile olan askeri ilişkilere değindi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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