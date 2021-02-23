ABD'de tren hemzemin geçitteki TIR'a böyle çarptı
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ABD'de tren hemzemin geçitteki TIR'a böyle çarptı

23.02.2021 16:29 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:33
ABD'de tren hemzemin geçitteki TIR'a böyle çarptı

ABD'nin Oregon eyaletinde hemzemin geçitte kalan TIR'a yük treni çarptı.

ABD'nin Oregon eyaletinde hemzemin geçitte kalan TIR'a yük treni çarptı. O anlar saniye saniye kaydedildi. 

Kaza, ABD'nin Oregon eyaletindeki Salem kentinde meydana geldi. Hemzemin geçitte kırmızı ışığı fark etmeyen TIR sürücüsü, bariyerlerin de kapanmasıyla dönüş yapamayarak, geçitte kaldı. Hızla gelen tren, TIR'ın dorsesine çarptı. Dorsenin çarpmanın etkisiyle paramparça olduğu görüldü. ABD medyası, kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu.


ABD'de tren hemzemin geçitteki TIR'a böyle çarptı
ABD'de tren hemzemin geçitteki TIR'a böyle çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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