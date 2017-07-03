ABD'de Tren Çarpan Türk Kızı İçin Bağış Grupları Açıldı

ABD'nin Virginia eyaletinde, bir tren köprüsü üzerinde yürürken tren çarpması sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki Türk kızı için iki bağış grubu açıldı.



Reyhan Safoğlu, ABD'nin Virginia eyaletindeki Clifton yakınlarında ağabeyi Barış Safoğlu ve kuzeni Michael Lorentz ile dağ yürüyüşü yaparken, köprüde bir trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.



Annesi tarafından hayat dolu, çeşitli sporlar yapan, enstrümanlar çalan ve şarkı söyleyen bir çocuk olarak tarif edilen Reyhan, bir trenin çarpmasıyla olay yerinde hayatını kaybetti.



Hemlock Overlook Parkı'ndan geçen treni son anda fark ettiği ama kaçamadığı belirtilen Reyhan'ın cenaze namazı ABD Diyanet Merkezi'nde kılındıktan sonra defnedildi.



Korkudan şoka girdi



Genç kızın ağabeyi Barış Safoğlu, treninin düdüğünü duyduğu anda köprünün altından kardeşini ve kuzenini uyardığını, raydan çekilmeleri için onlara bağırdığını söyledi. Kuzenleri Lorenz raylardan atlamayı başarırken, olayı korkusuyla şoka giren Reyhan kaçamadı.



Dar köprüde koşarak kaçmayan çalışan genç kız, ağabeyinin köprüden aşağı atlamasını söylemesine rağmen, koşarak kaçmaya çalışmaya devam etti ve kısa süre sonra trenin çarpmasıyla olay yerinde yaşamını yitirdi. İlkyardım çabaları fayda etmedi.



Anne Emel Safoğlu, "hayat dolu, cesur, maceracı," diye bahsettiği kızının sesini artık evlerinin yanından her tren geçişinde hatırlayacağını söyledi. "Kimsenin hatası değil, bu onun kaderiymiş," diyen anne, "Onu, herkesi nasıl mutlu ettiğini düşünerek hatırlayacağım," diye konuştu



Amerikan kamuoyunda da dikkat çeken kazayla ilgili, cenaze masraflarını karşılamak ve aileye destekte bulunmak amacıyla iki GoFundMe bağış sayfası açıldı.



(Fotoğraflı) - Clifton