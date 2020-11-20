ABD'de tren bekleyen yolcu kadını raylara itti
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ABD'de tren bekleyen yolcu kadını raylara itti

20.11.2020 16:14 | Son Güncelleme: 20.11.2020 16:19
ABD'de tren bekleyen yolcu kadını raylara itti

ABD'nin New York kentinde evsiz bir kişi, metro istasyonunda tren bekleyen kadın yolcuyu trenin altına itti.

ABD'nin New York kentinde evsiz bir kişi, metro istasyonunda tren bekleyen kadın yolcuyu trenin altına itti. Şans eseri kurtulan kadının yaşadıkları an kamerada an be an kaydedildi.

ABD'nin New York kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. New York'un Manhattan yakasında Union Square metro istasyonunda dün sabah meydana gelen olayda, evsiz olduğu ifade edilen Aditya Vemulapati, tren bekleyen bir kadını yaklaşmakta olan trenin altına itti. Raylara düşen kadın, şans eseri olayı hafif yaralarla atlattı. O anlar metro istasyonunun  güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, elektriği keserek kadını tren vagonunun altından çıkardı. Hafif yaralı kadın, Bellevue Hastanesi'ne kaldırılırken, kadını raylara iten Aditya Vemulapati gözaltına alındı.


ABD'de tren bekleyen yolcu kadını raylara itti
ABD'de tren bekleyen yolcu kadını raylara itti
ABD'de tren bekleyen yolcu kadını raylara itti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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