ABD'de toptan eşya stokları geçen yıl kasımda beklentileri aştı - Haberler Ekonomi
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ABD'de toptan eşya stokları geçen yıl kasımda beklentileri aştı

ABD'de toptan eşya stokları geçen yıl kasımda beklentileri aştı
AA / Dilara Zengin Okay - Haberler | Ekonomi

ABD'de toptan eşya stokları, geçen yılın kasım ayında yüzde 1,4 artarak beklentileri geride bırakırken, toptan eşya satışları yüzde 1,3 arttı.

ABD'de toptan eşya stokları, geçen yılın kasım ayında yüzde 1,4 artarak beklentileri geride bırakırken, toptan eşya satışları yüzde 1,3 arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı, toptan eşya stokları ve satışlarına ilişkin Kasım 2021 dönemi verilerini açıkladı.

Buna göre, toptan eşya stokları, geçen yıl kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 artarak 771,1 milyar dolar oldu.

Söz konusu veriye ilişkin beklenti yüzde 1,2 artması yönündeydi. Toptan eşya stokları, geçen yılın ekim ayında yüzde 2,5 artmıştı.

Stoklar, geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 15,9'luk artış kaydetti.

Ülkede, aynı dönemde toptan eşya satışları da bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak 630,8 milyar dolara ulaştı.

Toptan eşya satışlarına yönelik piyasa beklentisi bu dönemde yüzde 1,5 artması yönündeydi. Toptan eşya satışları, geçen yılın ekim ayında yüzde 2,5'lik artış göstermişti.

Toptan eşya satışları, aynı dönemde yıllık bazda ise yüzde 23,3 arttı.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

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