ABD'de toptan eşya satışları temmuzda beklentileri geride bıraktı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de toptan eşya satışları temmuzda beklentileri geride bıraktı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD'de toptan eşya satışları temmuzda beklentileri geride bıraktı

ABD'de toptan eşya satışları temmuzda aylık yüzde 2 artarak beklentilerin üzerinde yükseliş gösterirken, toptan eşya stokları yüzde 0,6 arttı.

ABD'de toptan eşya satışları temmuzda aylık yüzde 2 artarak beklentilerin üzerinde yükseliş gösterirken, toptan eşya stokları yüzde 0,6 arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı, toptan eşya stokları ve satışlarına ilişkin temmuz ayına ait verileri açıkladı.

Buna göre, toptan eşya stokları, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artarak 722,4 milyar Dolar oldu.

Bu dönemde beklentiler dahiline artış gösteren toptan eşya stokları, haziran ayında yüzde 1,2 artmıştı.

Toptan eşya stokları temmuzda yıllık bazda ise yüzde 11,5 arttı.

Aynı dönemde toptan eşya satışları ise bir önceki aya göre yüzde 2 artarak 601,3 milyar dolara yükseldi.

Toptan eşya satışlarına yönelik piyasa beklentisi bu dönemde yüzde 1 artması yönündeydi. Toptan eşya satışları haziranda yüzde 2,3'lük artış göstermişti.

Bu dönemde toptan eşya satışları yıllık bazda da yüzde 23,7 arttı.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 488 lira seviyesinden işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 488 lira seviyesinden işlem görüyor

 Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,43'ten işlem görüyor

Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,43'ten işlem görüyor

 Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatlara karşı harekete geçti! 81 ilde marketlere denetim başladı

Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatlara karşı harekete geçti! 81 ilde marketlere denetim başladı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Murat Kurum İbrahim Altay Fahrettin Koca
Magazin Gülşen Seda Sayan Yıldız Tilbe Ferhan Şensoy
Spor Çağdaş Atan Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ABD'de toptan eşya satışları temmuzda beklentileri geride bıraktı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 18:00:52. #1.17#