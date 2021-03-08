ABD'de toptan eşya satışları ocakta beklentiyi aştı
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ABD'de toptan eşya satışları ocakta beklentiyi aştı

08.03.2021 18:49 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:52
ABD'de toptan eşya satışları ocakta beklentiyi aştı

ABD'de toptan eşya satışları ocakta yüzde 4,9 artarak beklentileri geride bırakırken, toptan eşya stokları yüzde 1,3 arttı.

ABD'de toptan eşya satışları ocakta yüzde 4,9 artarak beklentileri geride bırakırken, toptan eşya stokları yüzde 1,3 arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı, toptan eşya stokları ve satışlarına ilişkin ocak ayına ait verileri açıkladı.

Buna göre, toptan eşya stokları, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 artarak 661,7 milyar dolar oldu.

Beklentiler dahilinde gerçekleşen toptan eşya stokları, geçen yılın aralık ayında yüzde 0,6 artmıştı.

Aynı dönemde toptan eşya satışları, bir önceki aya göre yüzde 4,9 artarak 531,7 milyar dolara ulaştı.

Toptan eşya satışlarına yönelik piyasa beklentisi bu dönemde yüzde 1,4 artması yönündeydi. Toptan eşya satışları, geçen yılın aralık ayında da yüzde 1,9'luk artış göstermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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