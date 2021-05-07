ABD'de toptan eşya satışları martta beklenenden fazla arttı
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ABD'de toptan eşya satışları martta beklenenden fazla arttı

ABD'de toptan eşya satışları martta beklenenden fazla arttı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de toptan eşya satışları martta yüzde 4,6 artarak beklentileri geride bırakırken, toptan eşya stokları yüzde 1,3 arttı.

ABD'de toptan eşya satışları martta yüzde 4,6 artarak beklentileri geride bırakırken, toptan eşya stokları yüzde 1,3 arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı, toptan eşya stokları ve satışlarına ilişkin mart ayına ait verileri açıkladı.

Buna göre, toptan eşya stokları, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 artarak 693,6 milyar dolar oldu. Bu dönemde yüzde 1,4 olarak açıklanan öncü veriye kıyasla aşağı yönlü revize edilen toptan eşya stokları, şubat ayında ise yüzde 1 artmıştı.

Aynı dönemde toptan eşya satışları ise bir önceki aya göre yüzde 4,6 artarak 567,9 milyar dolara yükseldi.

Toptan eşya satışlarına yönelik piyasa beklentisi bu dönemde yüzde 1 artması yönündeydi. Toptan eşya satışları, şubat ayında yüzde 0,8'lik azalış göstermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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