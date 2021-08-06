ABD'de toptan eşya satışları haziranda beklentiyi aştı

ABD'de toptan eşya satışları haziranda yüzde 2 ile beklenenden fazla artarken, toptan eşya stokları yüzde 1,1 yükseldi.

ABD'de toptan eşya satışları haziranda yüzde 2 ile beklenenden fazla artarken, toptan eşya stokları yüzde 1,1 yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, toptan eşya stokları ve satışlarına ilişkin haziran ayına ait verileri açıkladı.

Buna göre, toptan eşya stokları, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 artarak 717,6 milyar dolar oldu.

Bu dönemde yüzde 0,8 olarak açıklanan öncü veriye kıyasla yukarı yönlü revize edilen toptan eşya stokları, mayıs ayında yüzde 1,3 artmıştı.

Aynı dönemde toptan eşya satışları ise bir önceki aya göre yüzde 2 artarak 588,1 milyar dolara yükseldi.

Toptan eşya satışlarına yönelik piyasa beklentisi bu dönemde mayıs ayında olduğu gibi yüzde 0,8 artması yönündeydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin