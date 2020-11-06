ABD'de toptan eşya satışları eylülde beklentinin altında kaldı
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ABD'de toptan eşya satışları eylülde beklentinin altında kaldı

06.11.2020 18:45 | Son Güncelleme: 06.11.2020 18:45
ABD'de toptan eşya satışları eylülde beklentinin altında kaldı

ABD'de toptan eşya satışları, eylülde yüzde 0,1 ile beklentinin altında artış kaydetti.

ABD'de toptan eşya satışları, eylülde yüzde 0,1 ile beklentinin altında artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, toptan eşya stokları ve satışlarına ilişkin eylül ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, toptan eşya stokları, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artarak 638,5 milyar dolar oldu. Söz konusu veriye ilişkin beklenti, eylülde yüzde 0,1 artması yönündeydi. Toptan eşya stokları ağustosta yüzde 0,5 artmıştı.

Toptan eşya stokları, eylülde geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 3,9'luk düşüş kaydetti.

Aynı dönemde toptan eşya satışları, bir önceki aya göre yüzde 0,1 artışla 486 milyar dolara tırmandı. Toptan eşya satışlarına yönelik piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 1 artması yönündeydi. Toptan eşya satışları ağustosta yüzde 1,2'lik artış göstermişti.

Toptan eşya satışları aynı dönemde yıllık bazda ise yüzde 2,3'lük düşüş kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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