ABD'de toptan eşya satışları ekimde beklentileri aştı

ABD'de toptan eşya satışları, ekimde yüzde 1,8 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, toptan eşya stokları ve satışlarına ilişkin ekim ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, toptan eşya stokları, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 artarak 649 milyar dolar oldu.

Söz konusu veriye ilişkin beklenti, ekimde yüzde 0,9 artması yönündeydi. Toptan eşya stoklarında eylül ayında görülen artış ise yüzde 0,4'ten yüzde 0,9'a revize edildi.

Stoklar, ekimde geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,2'lik düşüş kaydetti.

Aynı dönemde toptan eşya satışları, bir önceki aya göre yüzde 1,8 artışla 496,6 milyar dolara ulaştı.

Toptan eşya satışlarına yönelik piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 0,8 artması yönündeydi. Toptan eşya satışları eylülde yüzde 0,4'lük artış göstermişti.

Toptan eşya satışları aynı dönemde yıllık bazda ise yüzde 0,9 arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin