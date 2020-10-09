ABD'de toptan eşya satışları ağustosta beklentiyi karşılayamadı
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ABD'de toptan eşya satışları ağustosta beklentiyi karşılayamadı

09.10.2020 17:35 | Son Güncelleme: 09.10.2020 17:35
ABD'de toptan eşya satışları ağustosta beklentiyi karşılayamadı

ABD'de toptan eşya satışları, ağustosta yüzde 1,4 ile beklentinin altında bir artış kaydetti.

ABD'de toptan eşya satışları, ağustosta yüzde 1,4 ile beklentinin altında bir artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, toptan eşya stokları ve satışlarına ilişkin ağustos ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, toptan eşya stokları, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artarak 635,5 milyar dolar oldu. Söz konusu veriye ilişkin beklenti, ağustosta yüzde 0,5 artması yönündeydi. Toptan eşya stokları temmuzda yüzde 0,2 azalmıştı.

Toptan eşya stokları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,2'lik düşüş kaydetti.

Aynı dönemde toptan eşya satışları, bir önceki aya göre yüzde 1,4 artışla 486,6 milyar dolara yükseldi. Toptan eşya satışlarına yönelik piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 2 artması yönündeydi. Toptan eşya satışları temmuzda yüzde 4,8'lik artış göstermişti.

Toptan eşya satışları aynı dönemde yıllık bazda ise yüzde 2,3'lük düşüş kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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