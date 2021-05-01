ABD'de toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu eylüle kadar uzatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu eylüle kadar uzatıldı

ABD'de toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu eylüle kadar uzatıldı
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçak, tren, otobüs ve diğer toplu taşıma araçlarında yolculuk edenlere getirilen maske takma zorunluluğunun eylüle kadar uzatıldığı bildirildi.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçak, tren, otobüs ve diğer toplu taşıma araçlarında yolculuk edenlere getirilen maske takma zorunluluğunun eylüle kadar uzatıldığı bildirildi.

Ulaştırma Güvenliği İdaresi, 1 Şubat'ta ilan edilen ve 11 Mayıs'ta süresinin dolması beklenen düzenlemenin 13 Eylül'e kadar geçerli olacağını duyurdu.

Düzenlemeye göre uçak, tren, otobüs ve diğer toplu taşıma araçları ile havaalanları ve tren istasyonlarında maske takma zorunluluğu bulunuyor.

Düzenlemeyi ihlal edenlere 1500 dolara kadar para cezası uygulanacak.

2 yaşından küçük çocuklar ve bazı engelli bireyler düzenlemeden muaf tutulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

ABD ve NATO askerleri, bugün itibarıyla Afganistan'dan resmen çekiliyor
ABD ve NATO askerleri, bugün itibarıyla Afganistan'dan resmen çekiliyor
Biden'ın skandal sözlerine karşın belgeli kanıt: Tüm yaşananlar arşivlerde kayıtlı
Biden'ın skandal sözlerine karşın belgeli kanıt: Tüm yaşananlar arşivlerde kayıtlı
Doğal gaza ve elektrik üreten santrallerin tarifesine zam yapıldı
Doğal gaza ve elektrik üreten santrallerin tarifesine zam yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Adnan Menderes Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Özcan Deniz Hakan Sabancı
Spor Cüneyt Çakır Rıza Kayaalp Yılmaz Vural Sergen Yalçın Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD'de toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu eylüle kadar uzatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 13:03:47. #1.15#

title