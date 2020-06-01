ABD'de TIR, protestocuların arasına daldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de TIR, protestocuların arasına daldı

ABD'de polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen siyahi George Floyd için düzenlenen protestolarda, otoyolda toplanan göstericilerin arasına TIR daldı.

ABD'de TIR, protestocuların arasına daldı
01.06.2020 12:04 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:04
ABD'de polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen siyahi George Floyd için düzenlenen protestolarda, otoyolda toplanan göstericilerin arasına TIR daldı. TIR sürücüsü, araçtan çıkarılarak darp edildi 

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen siyahi George Floyd için düzenlenen protestolar aralıksız sürüyor. Minneapolis kentinden geçen Interstate 35W karayolundaki köprüde toplanan göstericilerin arasına TIR daldı. Trafik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, TIR'ın hızla kalabalığın arasına doğru ilerlediği, yol üzerindeki göstericilerin ise kaçtığı görüldü. TIR sürücüsü göstericiler tarafından araçtan çıkarıldığı sırada arbede yaşandı. Sürücü, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.MİNNESOTA VALİSİ WALZ KORKUNÇ

Söz konusu görüntülerin yayınlanmasının ardından Minnesota Valisi Tim Walz, yaşanan olayı 'Korkunç' diyerek değerlendirdi. Walz, TIR sürücüsün kapalı yola neden girdiği ve neden kalabalığın arasına daldığı konusunda henüz net bir bilgi olmadığını ifade etti. Vali, olayda herhangi bir yaralının rapor edilmediğini aktardı. Öte yandan, otoyoldaki kalabalığın 5 bin ila 6 bin kişi arasında olduğu belirtildi.


- Tır

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı Haber
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı Haber
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında Haber
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu Haber
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
ABD'de vatandaşlar birbirine girdi! Tanker sürücüsü, aracını binlerce protestocunun üzerine sürdü Haber
ABD'de vatandaşlar birbirine girdi! Tanker sürücüsü, aracını binlerce protestocunun üzerine sürdü
ABD'deki eylemlere katılan bir genç sokak ortasında annesinden dayak yedi Haber
ABD'deki eylemlere katılan bir genç sokak ortasında annesinden dayak yedi
Teksas'ta George Floyd protestoları nedeniyle OHAL ilan edildi
Teksas'ta George Floyd protestoları nedeniyle OHAL ilan edildi
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
Floyd'un kardeşi Trump ile telefon görüşmesini anlattı: Bana konuşmak için fırsat dahi vermedi
Floyd'un kardeşi Trump ile telefon görüşmesini anlattı: Bana konuşmak için fırsat dahi vermedi
Pizza siparişi verenler, kapıyı açtıklarında bu manzara ile karşılaştı!
Pizza siparişi verenler, kapıyı açtıklarında bu manzara ile karşılaştı!
George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı
George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı
Kadın milletvekili, evli sevgilisini görmek için karantinayı hiçe saydı
Kadın milletvekili, evli sevgilisini görmek için karantinayı hiçe saydı
Dünya nefesini tutup izledi! İki insanın uzaya yolculuğu böyle başladı
Dünya nefesini tutup izledi! İki insanın uzaya yolculuğu böyle başladı
SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı
SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı
ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan Antifa 'terör örgütü' kabul edilecek
ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan Antifa "terör örgütü" kabul edilecek
Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı
Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı
Ünlü Hacker grubu Anoynmous da gösterilere katıldı! İki kurumun sitesi erişime kapandı
Ünlü Hacker grubu Anoynmous da gösterilere katıldı! İki kurumun sitesi erişime kapandı
Beyaz Saray etrafındaki protestolar şiddetlendi, resmi konut tecrit altına alındı
Beyaz Saray etrafındaki protestolar şiddetlendi, resmi konut tecrit altına alındı
George Floyd protestoları ABD geneline yayılıyor! Chicago'da göstericiler polis arabalarına zarar verdi
George Floyd protestoları ABD geneline yayılıyor! Chicago'da göstericiler polis arabalarına zarar verdi
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de eylemcilerin bir kargo şirketine ait tırı yağmalaması kamerada
ABD'de eylemcilerin bir kargo şirketine ait tırı yağmalaması kamerada
ABD'de devam eden protestolarda bir gazeteci gözünden vuruldu
ABD'de devam eden protestolarda bir gazeteci gözünden vuruldu
ABD, protestolara katılan 'Batman' kostümlü eylemciyi konuşuyor
ABD, protestolara katılan "Batman" kostümlü eylemciyi konuşuyor
ABD'de atlı polis göstericiyi ezdi
ABD'de atlı polis göstericiyi ezdi
Tüm dünyanın gözü burada! Crew Dragon'un yolculuğunun bitmesine saatler kaldı
Tüm dünyanın gözü burada! Crew Dragon'un yolculuğunun bitmesine saatler kaldı
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler
ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler
Tüm dünya neden SpaceX'i konuşuyor? Olayın perde arkasında 'ABD-Rusya çekişmesi' var
Tüm dünya neden SpaceX'i konuşuyor? Olayın perde arkasında "ABD-Rusya çekişmesi" var
ABD'de polis ve ordu, evlerinden çıkan protestocuları boya kapsülleriyle vuruyor
ABD'de polis ve ordu, evlerinden çıkan protestocuları boya kapsülleriyle vuruyor
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Zülfü Demirbağ Bülent Kuşoğlu Adnan Menderes Mustafa Destici
Magazin Hadise Seda Sayan İrem Derici Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ozan Kabak Metin Oktay İlhan Cavcav Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Şehit Minnesota Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: ABD'de TIR, protestocuların arasına daldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 12:08:47. #1.14#
title