ABD'de tır köprüde asılı kaldı, şoför son anda kurtarıldı
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Amerika Birleşik Devletleri, Virginia, İtfaiye, 3. Sayfa

ABD'de tır köprüde asılı kaldı, şoför son anda kurtarıldı

ABD'de aşırı rüzgardan savrulan tır korkuluklara çarparak asılı kalırken, sürücü itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

16.04.2020 22:27 | Son Güncelleme: 16.04.2020 22:27
ABD'de tır köprüde asılı kaldı, şoför son anda kurtarıldı

ABD'de aşırı rüzgardan savrulan tır korkuluklara çarparak asılı kalırken, sürücü itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

ABD'nin Virgina eyaletinde bulunan Chesapeake kentindeki Elizabeth Nehri üzerindeki aşırı rüzgar nedeni ile Wayna B. Boone'nun kontrolündeki tır savrularak çarptığı korkuluklarda asılı kaldı. Virginia Eyalet polisi, yaptığı açıklamada kazanın sabah 08.45'te şiddetli rüzgar nedeni ile gerçekleştiğini aktarırken, tırın boş olduğunu ve sürücünün kontrolü kaybetmesi neden ile tırın savrularak korkuluklara çarptığını açıkladı. Polis, kaza sonucu asılı kalan kabinden sürücünün itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığını ifade ederken, sürücüyü kurtarmadan önce asılı kalan kabinin güvenli bir şekilde halat yardımı ile köprüye bağlandığını açıkladı.

Polis, Elizabeth Nehri'nin üzerinde bulunan köprüde meydana gelen kaza sonrasında I-64 eyaletler arası otoyolun 3 saat sonra tekrardan trafiğe açıldığını aktarırken, yaralı olarak kurtarılan kamyon şoförü Boone'nın Norfolk Sentara Hastanesi'ne kaldırıldığını duyurdu. - VIRGINIA

Kaynak: İHA

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