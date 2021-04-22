ABD'de Times Meydanı metro istasyonu bombacısı ömür boyu hapse mahkum oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de Times Meydanı metro istasyonu bombacısı ömür boyu hapse mahkum oldu

ABD'de Times Meydanı metro istasyonu bombacısı ömür boyu hapse mahkum oldu
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı metro istasyonunda 3 yıl önce boru tipi bombayla saldırı gerçekleştirmek isteyen Bangladeş asıllı Akayed Ullah, ömür boyu hapse mahkum edildi.

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı metro istasyonunda 3 yıl önce boru tipi bombayla saldırı gerçekleştirmek isteyen Bangladeş asıllı Akayed Ullah, ömür boyu hapse mahkum edildi.

Manhattan Federal mahkemede görülen davada 31 yaşındaki Ullah, hakim Richard J. Sullivan tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Ullah, mahkemede eyleminden dolayı pişman olduğunu belirterek, "Yaptığım çok yanlıştı, gerçekten çok üzgünüm. Masum insanların zarar görmesini desteklemiyorum." dedi.

Avukatı Amy Gallicchio, Ullah'ın kişisel bir kriz sonucu böyle bir eyleme kalkıştığını, daha önce yasalara uygun ve barış içinde yaşadığını aktararak, en fazla 35 yıl hapis cezası hak ettiğini savunmuştu.

Akayed Ullah'ın 11 Aralık 2017'de New York'un en kalabalık Times Meydanı metro istasyonunda el yapımı boru tipi bombayı patlatma girişimi başarısız olmuş, olayda kendisi dahil 4 kişi yaralanmıştı.

Ullah'ın göçmen vizesiyle 2011 yılında ABD'ye geldiği ve DEAŞ'tan etkilenerek bomba yapımını internetten öğrendiği bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

Yükselişe geçen altının gram fiyatı 479 lira seviyesinden işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 479 lira seviyesinden işlem görüyor
Piyasalar güne hareketli başladı! Dolar ve euro hızlı yükseliyor
Piyasalar güne hareketli başladı! Dolar ve euro hızlı yükseliyor
ABD'li gazeteden olay yaratacak iddia: Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlanıyor
ABD'li gazeteden olay yaratacak iddia: Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlanıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Engin Altay Ersin Tatar Süleyman Soylu
Magazin Hadise Ezgi Mola Cansu Dere Burak Sergen
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Bülent Uygun Gökhan Gönül Mete Kalkavan
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Fatih Terim Kripto Para
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD'de Times Meydanı metro istasyonu bombacısı ömür boyu hapse mahkum oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 21:48:09. #1.14#

title