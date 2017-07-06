ABD'de Ticaret Açığı Beklentinin Üstünde

ABD'de dış ticaret açığı mayısta yüzde 2,3 daralmasına karşın beklentinin üstünde gerçekleşti.





ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, dış ticaret açığı bu yıl mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,3 azalarak 46,5 milyar dolara geriledi. ABD Başkanı Donald Trump için öncelikli sorunlar arasında yer alan ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi 46,3 milyar dolar olarak belirlenmişti.





Bu arada, nisan ayına ait dış ticaret açığı verisi 47 milyar 617 milyon dolardan 47 milyar 585 milyon dolara revize edildi.



Açığın mayısta yüzde 2,3 gerilemesinde, ithalatın yüzde 0,1 azalışla 238,5 milyar dolara gerilemesi, ihracatın da yüzde 0,4 artışla 192 milyar dolara yükselmesi etkili oldu.



ABD'nin Meksika ile ticaret açığı



Raporda, ABD'nin Meksika ile ticaret açığının mayısta 7,3 milyar dolarla son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkması dikkati çekti.



Kanada ile ticaret açığı da 1,46 milyar dolara ulaşarak 2 yılın en yüksek seviyesini kaydetti.



ABD'nin Çin ile olan ticaret açığı mayısta yüzde 14 artarak 31,6 milyar dolar olurken, Almanya ile ticaret açığı ise yüzde 9 azalarak yaklaşık 5 milyar dolara indi.



Trump yönetimi, başta Çin ve Meksika olmak üzere, ABD'ye karşı ticaret fazlasına sahip ülkelere karşılıklı vergiler getirerek ticaret açığını daraltmak istiyor.



Analistler, beklentilerin üstünde açıklanan ticaret açığının, ikinci çeyrek büyüme rakamlarını aşağı çeken faktörlerden biri olacağını öngörüyor.