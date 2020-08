ABD'de ters akıntıya kapılan kadın böyle kurtarıldı ABD'nin New York kentindeki Far Rockaway Sahili açıklarında ters akıntıya kapılan kadın, New York Polis Departmanı tarafından kurtarıldı.

ABD'nin New York kentindeki Far Rockaway Sahili açıklarında ters akıntıya kapılan kadın, New York Polis Departmanı tarafından kurtarıldı. O anlar saniye saniye polis kamerasıyla kaydedildi. ABD'nin New York kentinde bulunan Far Rockaway Sahili açıklarında bir kadının boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarını alan polis harekete geçti. New York Polis Departmanı, havadan kurtarma aracı ve dalgıçlarla kadını bulunduğu noktadan kurtardı. Kadının kurtarılma anları ise anbean polis kamerası tarafından kaydedildi. Sağlık testleri için hastaneye götürülen kadının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA