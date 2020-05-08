ABD'de terk edilmiş kilisede yangın

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki terk edilmiş bir kilisede yangın çıktı.

ABD'de terk edilmiş kilisede yangın

ABD, (DHA)- ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki terk edilmiş bir kilisede yangın çıktı. Alev topuna dönen kilisenin neden yakıldığı ise henüz bilinmiyor.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki terk edilmiş bir kilisede yangın çıktı. Ülkenin Kaliforniya eyaletinde bulunan Santa Ana şehrindeki terk edilmiş bir kilisede yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. Yangına müdahale eden ekipler, yangının çevredeki yapılara sıçramasını engelledi. En az 100 itfaiye personelinin müdahale ettiği yangının nedeni henüz bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA