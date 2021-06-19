ABD'de temyiz mahkemesi, Huawei'in FFC'nin donanım satın alma yasağına karşı yaptığı başvuruyu reddetti
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ABD'de temyiz mahkemesi, Huawei'in FFC'nin donanım satın alma yasağına karşı yaptığı başvuruyu reddetti

ABD'de temyiz mahkemesi, Huawei'in FFC'nin donanım satın alma yasağına karşı yaptığı başvuruyu reddetti
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

ABD'de temyiz mahkemesi, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'in, Federal İletişim Komisyonunun (FCC) kamu fonlarından yararlanan yerel cep telefonu operatörlerinin ulusal güvenlik riski oluşturduğu düşünülen yabancı şirketlerden altyapı donanımı satın almasını yasaklayan kararına karşı...

ABD'de temyiz mahkemesi, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'in, Federal İletişim Komisyonunun (FCC) kamu fonlarından yararlanan yerel cep telefonu operatörlerinin ulusal güvenlik riski oluşturduğu düşünülen yabancı şirketlerden altyapı donanımı satın almasını yasaklayan kararına karşı yaptığı başvuruyu reddetti.

Lousiana eyaletinin New Orleans kentindeki 5'inci Federal Bölge Temyiz Mahkemesi, kararında, komisyonun yasak koyma konusunda tam yetkili olduğunu belirtti.

Mahkemenin 3 yargıçtan oluşan heyeti, hazırladıkları 60 sayfalık gerekçeli kararda, Huawei'in, komisyonun ulusal güvenlik gerekçesini öne sürüp, yetkisini aştığına ilişkin iddiasına karşı çıkarak "FCC, ulusal güvenlik konularında ikincil yetkili bir kurum değildir. Telekomünikasyon ağlarındaki ulusal güvenlik risklerinin değerlendirmek FCC'nin uhdesindedir." ifadelerine yer verdi.

Huawei'den, kararla ilgili yorum yapılmadı.

ABD Kongresi, 2012'de Çinli telekomünikasyon şirketleri Huawei ve ZTE'yi "ulusal güvenli riski" olarak değerlendirerek yerel operatörlere bu şirketlerden altyapı donanımı satın almamalarını tavsiye etmişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki hükümet, Çin yasalarının şirketleri devlet adına casusluk yapmaya zorladığı gerekçesiyle Huawei'ye yaptırım uygulama kararı almıştı.

Huawei, Federal İletişim Komisyonunun 2019'da kamu desteklerinden faydalanan yerel operatörlerin Huawei ve ZTE'den donanım satın alma kararına karşı dava açmıştı. Şirket kararın güvenlik gerekçesiyle değil, siyasi olarak alındığını; FCC'nin ulusal güvenlik risklerini değerlendirmeye yetkili olmadığını savunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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