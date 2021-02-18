ABD'de temyiz mahkemesi, Halk Bankasının itirazı karara bağlanana kadar davanın bekletilmesine hükmetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD'de temyiz mahkemesi, Halk Bankasının itirazı karara bağlanana kadar davanın bekletilmesine hükmetti

18.02.2021 09:37 | Son Güncelleme: 18.02.2021 09:40
ABD'de temyiz mahkemesi, Halk Bankasının itirazı karara bağlanana kadar davanın bekletilmesine hükmetti

NEW ABD'deki Halk Bankası davasında, temyiz mahkemesi, bankanın üst mahkemeye yaptığı itirazı karara bağlanana kadar, 1 Mart'ta başlaması planlanan duruşma dahil federal mahkemedeki yargı sürecinin bekletilmesine karar verdi.

NEW ABD'deki Halk Bankası davasında, temyiz mahkemesi, bankanın üst mahkemeye yaptığı itirazı karara bağlanana kadar, 1 Mart'ta başlaması planlanan duruşma dahil federal mahkemedeki yargı sürecinin bekletilmesine karar verdi.

Halk Bankası, "yabancı devlet dokunulmazlık yasası" kapsamında "ABD'de yargılanamayacağı'" gerekçesiyle temyiz mahkemesine yaptığı başvuru sonuçlanana kadar, federal mahkemedeki yargı sürecinin askıya alınmasını istedi.

Federal mahkeme bu talebi kabul etmeyince, Halk Bankası temyiz mahkemesine başvurdu.

Temyiz mahkemesi bankanın "yabancı devlet dokunulmazlık yasası" kapsamında ABD'de yargılanamayacağı gerekçesiyle yaptığı başvuruyu incelip karar verene kadar, federal mahkemedeki yargı sürecinin bekletilmesine hükmetti.

Bu durumda 1 Mart'ta federal mahkemede başlaması planlanan duruşma, temyiz mahkemesindeki başvuru karara bağlanıncaya kadar başlayamayacak.

Halk Bankası'na "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği" suçlaması yöneltiliyor.

Öte yandan ABD'de Halk Bankası'na karşı, İran bağlantılı gruplarca çeşitli ülkelerde düzenlenen terör saldırılarının kurbanları ve yakınlarından oluşan 876 kişi tarafından açılan başka bir davada, mahkeme, bu davanın Türkiye'de görülmesi şartıyla düşmesine karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Osman Kavala Muharrem İnce Meral Akşener Enis Berberoğlu
Magazin Hande Erçel Prens Harry Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Metin Oktay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Barcelona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de temyiz mahkemesi, Halk Bankasının itirazı karara bağlanana kadar davanın bekletilmesine hükmetti - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 09:43:51. #1.16#
title