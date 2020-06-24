ABD'de Temyiz Mahkemesi Flynn hakkındaki davanın düşürülmesine hükmetti
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ABD'de Temyiz Mahkemesi Flynn hakkındaki davanın düşürülmesine hükmetti

Washington DC Federal Temyiz Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkında Rusya soruşturması kapsamındaki suçlamaların düşürülmesine hükmetti.

ABD'de Temyiz Mahkemesi Flynn hakkındaki davanın düşürülmesine hükmetti
24.06.2020 17:57 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:57

Washington DC Federal Temyiz Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkında Rusya soruşturması kapsamındaki suçlamaların düşürülmesine hükmetti.

Mahkeme, FBI'ın Flynn'i "yalan söylemeye" zorladığı iddialarının ardından, Adalet Bakanlığının Flynn hakkındaki davanın düşürülmesine yönelik talebine ilişkin hükmünü açıkladı.

Washington DC Federal Temyiz Mahkemesi, bire karşı 2 yargıcın onayladığı kararla, davanın görüldüğü Washington DC Bölge Mahkemesine Flynn hakkındaki davanın düşürmesi gerektiği yönündeki hükmünü bildirdi.

Karar metninde ayrıca, Washington DC Bölge Mahkemesi Yargıcı Emmet Sullivan'ın, Adalet Bakanlığının Flynn'in davasının düşürülmesi talebini onaylamayı reddederek dosyayla ilgilenmesi için emekli bir yargıç olan John Gleeson'ı görevlendirmesi de eleştirildi. Sullivan'ın bu hareketiyle görevinin sınırlarını aştığı ve davayı bir an önce düşürmesi gerektiği belirtildi.

Trump: "Muhteşem"

Öte yandan, son dönemde yaptığı açıklamalarda Flynn'in suçsuz olduğunu belirten ve Rusya soruşturmasını "Cadı Avı" olarak nitelendiren ABD Başkanı Donald Trump, mahkeme kararının ardından Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Trump, "Muhteşem. Temyiz Mahkemesi, General Michael Flynn'e yönelik davanın düşürülmesi için Adalet Bakanlığının talebini yerine getiriyor." ifadesini kullandı.

Flynn hakkındaki soruşturma

Rusya'nın siber saldırı yoluyla ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.

Trump'ın seçim döneminde de yakından çalıştığı Flynn, göreve gelmeden önce Rus yetkililerle görüştüğü iddialarının ardından yapılan baskılar sonrasında 13 Şubat 2017'de Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinden ayrılmıştı.

Flynn, Aralık 2017'de hakkında açılan soruşturma kapsamında özel savcılıkla anlaşma yoluna giderek Rusya'nın eski Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmeler konusunda FBI'a yalan beyanda bulunduğunu kabul etmişti.

Flynn'in avukatları, ocakta müvekkillerinin Rusya soruşturması çerçevesinde FBI'a yalan beyanda bulunduğu iddiasıyla ilgili verdiği ifadeyi geri çekmek için harekete geçmişti.

FBI'ın Flynn'i yalan beyana zorladığına dair belgeler ortaya çıkmıştı

Amerikan basınına 29 Nisan'da sızan ve Flynn'in avukatlarının Adalet Bakanlığından teslim aldığı belirtilen yeni belgeler, FBI yetkililerinin 2017'deki görüşme için hazırlanırken, eski Ulusal Güvenlik Danışmanına cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunup bulunmamak ve uyarırlarsa bunun ne zaman yapılması gerektiği konusunu istişare ettiğini göstermişti.

Belgeler, yetkililerin görüşmeden önce Flynn'in kendilerine yalan söylemesi üzerine kafa yorduğunu ortaya koyarken, kimliği belirlenemeyen bir kişinin el yazısı notlarında amacın bir yalanı kışkırtmak olup olmadığı üzerinde düşünüldüğü görülmüştü.

ABD Adalet Bakanlığı, 7 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada Flynn'e yönelik davanın düşürüleceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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