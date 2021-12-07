ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi, Trump'ın medya şirketinde CEO olacak

ABD Temsilciler Meclisinde California eyaletini temsil eden Cumhuriyetçi David Nunes, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kurduğu medya şirketinin üst yöneticisi ( Ceo ) olmak için Kongredeki görevinden istifa edecek.

Trump Medya ve Teknoloji Grubu (TMTG) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Nunes'in bu ay sonunda Temsilciler Meclisi üyeliğinden istifa edeceği ve şirketin CEO'su olarak gelecek ay göreve başlayacağı belirtildi.

Amerikan basınına konuşan Nunes'e yakın kaynaklar da söz konusu haberi teyit etti.

Trump'a yakınlığıyla bilinen Nunes ilk olarak 2002'de 30 yaşında Temsilciler Meclisine seçilmiş ve bugüne kadar girdiği 10 seçimi kazanmıştı.

Sosyal medya platformları Twitter, YouTube ve Facebook, Trump'ın hesaplarını 6 Ocak'ta Kongre baskını olaylarına katkıda bulunduğu ve 2020 başkanlık seçiminde usulsüzlük yapıldığı iddiaları nedeniyle dondurmuştu.

Trump ise Şubat 2021'de TMTG'yi kurmuş ve ekimde bu şirket bünyesinde "TRUTH Social" adlı bir sosyal medya platformu kurmayı planladığını açıklamıştı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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