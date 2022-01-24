ABD'de Temsilciler Meclisi üyelerinin, Ukrayna konusunda bilgilendirilmesi istendi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Beyaz Saray'dan, Ukrayna-Rusya sınırında artan gerilim konusunda tüm Temsilciler Meclisi üyelerinin bilgilendirilmesini talep etti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Beyaz Saray'dan, Ukrayna-Rusya sınırında artan gerilim konusunda tüm Temsilciler Meclisi üyelerinin bilgilendirilmesini talep etti.

Amerikan basınının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerine göre, Pelosi, Biden yönetiminden, söz konusu gerilim konusunda tüm Temsilciler Meclisi üyelerinin bilgilendirilmesini istedi.

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bu haberleri teyit etmek ya da yalanlamaktan kaçınarak, "Biz bu konuda Kongre ile sürekli temas halindeyiz." dedi.

Ayrıca bazı Cumhuriyetçi Parti üyelerinin de Biden yönetiminden benzeri bir talepte bulunduğu aktarıldı.