ABD'de Temsilciler Meclisi oturumu, tehdit nedeniyle iptal edildi
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ABD'de Temsilciler Meclisi oturumu, tehdit nedeniyle iptal edildi

04.03.2021 10:06 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:11
ABD'de Temsilciler Meclisi oturumu, tehdit nedeniyle iptal edildi

ABD'nin başkenti Washington'da Kongre binasına yapılan tehdit sonucu Temsilciler Meclisi'nde yapılması planlanan oturumun iptal edildiği duyuruldu.

ABD'nin başkenti Washington'da Kongre binasına yapılan tehdit sonucu Temsilciler Meclisi'nde yapılması planlanan oturumun iptal edildiği duyuruldu. Kongre binasında güvenlik üst düzey seviyeye çıkarıldı.

ABD'nin başkenti Washington'da Kongre binasında yapılaması planlanan Temsilciler Meclisi oturumu, kongre üyelerine yönelik gelen bir tehdit sonucu iptal edildi. Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Kongre üyelerine yönelik tehdide karşı hazırlıklıyız. Yerel, eyalet ve federal güvenlik güçleri ile birlikte çalışıyoruz. İstihbaratı ciddiye alıyoruz" denildi.

TEHDİDİN ARKASINDAKİ PLAN 'QANON'

ABD medyası, Kongre üyelerine yapılan tehdidin arkasında 4 Mart'ta eski Başkan Donald Trump'ın ikinci bir dönem için geri döneceğine inanılan komplo teorisi 'Qanon' olduğunu duyurdu. FBI yetkilileri, ABD medyasına yaptığı açıklamada, Qanon yazışmalarından haberdar olduklarını ancak henüz şiddet içerikli protesto ve eylemlere yönelik bir girişimin olmadığını ifade etti.

6 OCAK KONGRE BASKINI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki mitingi sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre'ye girdi. Kongre binası önünde Trump destekçileriyle polis arasında arbede yaşandığı görüldü. Polisin Kongre'nin de içinde bulunduğu kompleksteki bazı binaları boşalttı.Kongre binasının dışında gerginlik ve arbede yaşanırken, içeride ise başkanlık oylaması yapılıyor. ABD Senatosu bugün Joe Biden'ın başkanlığını onaylamak için toplanmıştı.Trump mitinginde, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerini Demokrat Partili Joe Biden'ın kazandığını reddederek, asıl kazananın kendisi olduğunu iddia etmişti. ABD Kongresinin bazı Donald Trump destekçileri tarafından basılmasıyla yaşanan olaylarda  5 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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