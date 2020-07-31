ABD'de Temsilciler Meclisi?ndeki Covid-19 oturumu başladı ABD'de Temsilciler Meclisi'ndeki koronavirüs (Covid-19) oturumu başladı.

ABD'de Temsilciler Meclisi'ndeki koronavirüs (Covid-19) oturumu başladı.

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Dr. Robert Redfield kongre önünde ifade vermeye başladı. Fauci ve Redfield, koronavirüs salgını ve aşı çalışmaları hakkında hükümete verdikleri tavsiyeleri savunurken diğer yandan kongre alt komitesinin sorularını da yanıtlaması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'un basın tarafından eleştirilen koronavirüs tedbirlerinin, Dr. Fauci ve Dr. Redfield tarafından tavsiye edildiği biliniyor. ABD Kongresi tarafından kurulan alt komite, özellikle aşı çalışmaları hakkında Dr. Fauci ve Dr Redfield'un görüşlerine başvuracak. Komitenin ayrıca koronavirüs aşısı, korornavirüs testleri ve salgınla ilgili diğer konularda ABD'nin aldığı kararları sorgulaması bekleniyor.

FAUCİ TAVRINDAN ÖDÜN VERMEDİ

Dr. Fauci'nin koronavirüs önlemleriyle ilgili tavrını ısrarla koruması, ABD Başkan Donald Trump'ın bazı destekçilerinin tepkisini çekiyor, hatta Fauci'nin görevden uzaklaştırılması çağrılarının yeniden yükselmesine neden oluyor. Ancak geçmişte AIDS ve Ebola salgınlarıyla mücadelede büyük başarılara imza atmış olan Fauci, Trump ve Beyaz Saray'la açıkça polemiğe girmekten sakınarak mesajına sadık kalmayı sürdürüyor.

Kaynak: DHA