ABD'de temiz su için kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyaletinde 47 kişinin ölümüne neden olan kar fırtınası nedeniyle yaşam durma noktasına geldi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyaletinde 47 kişinin ölümüne neden olan kar fırtınası nedeniyle yaşam durma noktasına geldi. Eyaletin Houston şehrinde temiz için sıraya giren halk uzun kuyruk oluşturdu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyaletinde geçtiğimiz hafta başlayan kar fırtınası yaşamı durma noktasına getirdi. Eyalette kar fırtınası sebebiyle 47 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer tarafından nüfusun yarısını oluşturan 14,9 milyon kişinin temiz su sıkıntısı çektiğini açıkladı. Yardım kuruluşları, ise soğukta yaşam mücadelesi veren vatandaşlara temiz su ve gıda yardımı yapıyor.

KİLOMETRELERCE SU KUYRUĞU

Eyalette yaşanan dondurucu soğuğun ardından ortaya çıkan ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Houston şehrinde çekilen görüntüde, günlerdir su ve elektrik sorunu yaşayan halk, temiz su alabilmek için araçlarıyla kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

31 ŞEHİR DAHA AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Öte yandan, Teksas valisi Greg Abbott sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eyaletteki 31 şehirde afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Abbott, "Alınan karar eyaletin toparlanmasına yardımcı olacaktır" dedi. Abbott dün yaptığı açıklamada eyalet geneline 3.5 milyon şişe suyun dağıtıldığını ifade etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı