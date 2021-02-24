ABD'de teknik arıza nedeniyle otoyola iniş yapan uçak seyir halindeki otomobile çarptı

ABD"nin Kaliforniya eyaletinde kalkışın ardından motorunda meydana gelen teknik problem nedeniyle otoyola iniş yapan uçak, seyir halindeki otomobile çarptı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletinde Mooney M20E tipi uçak kalkıştan kısa bire süre sonra yaşadığı teknik problemin ardından otoyola iniş yaptı.Uçak o sırada otoyolda seyir eden bir araca çarptı. Kaliforniya Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, " Uçak motordaki arıza nedeniyle otoyola inmek zorunda kaldı. Yoldan geçmekte olan araça çarptı. Yaralı ve can kaybı yok" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı