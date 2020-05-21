ABD'de tekneleri batan 2 adamın kurtarılma anları kamerada
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ABD'de tekneleri batan 2 adamın kurtarılma anları kamerada

ABD'nin Florida açıklarında tekneleri batan 2 kişi, 4 saat boyunca soğutucuya tutunarak hayatta kaldı.

ABD'de tekneleri batan 2 adamın kurtarılma anları kamerada
21.05.2020 11:59 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:59

ABD'nin Florida açıklarında tekneleri batan 2 kişi, 4 saat boyunca soğutucuya tutunarak hayatta kaldı. Bir balıkçı teknesi tarafından kurtarılma anları kameraya yansıdı.

Florida eyaletinin Meksika Körfezi'nde kıyıdan 20 kilometre açıkta Jeovanni Villacis ve Yunior Pupo'nun teknesi su almaya başladı. Teknenin saniyeler içinde su alarak battığını belirten ikili, 4 saat boyunca suyun yüzeyinde kalan teknenin soğutucusuna tutundu. Buz gibi suda saatlerce kurtarılmayı bekleyen iki adam bir balıkçı teknesi tarafından fark edildi. Soğuk suda yaşam savaşı veren ikilinin kurtarılma anları, yardıma gelen balıkçı teknesinde bulunan Adam Vetter tarafından kaydedildi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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