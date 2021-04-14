ABD'de tekne alabora oldu: 12 kayıp
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ABD'de tekne alabora oldu: 12 kayıp

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
ABD'de tekne alabora oldu: 12 kayıp

ABD'de açık deniz inşaat faaliyetlerini destekleyen malzemeleri taşıyan 18 mürettabatlı tekne alabora oldu.

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ABD'de açık deniz inşaat faaliyetlerini destekleyen malzemeleri taşıyan 18 mürettabatlı tekne alabora oldu.

ABD'nin Louisiana eyaleti açıklarında açık deniz inşaat faaliyetlerini destekleyen malzemeleri taşıyan 18 mürettabatlı tekne alabora oldu. Yerel medya, teknede 6 kişinin ABD Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığını aktardı. Yerel medya kayıp olan 12 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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