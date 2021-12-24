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ABD'de Tedarik Zinciri Sikintisi Devam Ediyor

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Amerikalılar, ülkede baskın hale gelen Omicron varyantının körüklediği vaka artışları nedeniyle seyahati iptallerinin başladığı, sevdiklerini ziyaret etmenin güvenli olup olmadığı endişeleri içinde ikinci bir Noel tatiline giriyor.

Amerikalılar, ülkede baskın hale gelen Omicron varyantının körüklediği vaka artışları nedeniyle seyahati iptallerinin başladığı, sevdiklerini ziyaret etmenin güvenli olup olmadığı endişeleri içinde ikinci bir Noel tatiline giriyor

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